Grotheer bei Dukurs-Sieg auf Rang vier

Die deutschen Skeleton-Piloten sind bei der WM in Whistler leer ausgegangen. Christopher Grotheer landete nach vier Läufen auf dem vierten Platz. Eine Medaille hatte der Oberhofer durch einen schwächeren zweiten Lauf verschenkt. Mit einem starken Finallauf schob sich der 26-Jährige noch um einen Rang nach vorn. Zu Bronze, das sich der koreanische Olympiasieger Yun Sungbin sicherte, fehlten Grotheer am Ende ganze 0,10 Sekunden. " Ich glaube, die Leistung war Weltklasse ", sagte Grotheer: " Aber wenn es dann letztlich an einer Zehntelsekunde hängt, ist das schon ernüchternd, die Zeit suche ich jetzt rückblickend in der Bahn. "

Dukurs in einer eigenen Liga

Martins Dukurs

Einsame Spitze war wieder einmal der Lette Martins Dukurs, der sich nach 2011, 2012, 2015, 2016 und 2017 den sechsten WM -Titel sicherte. Damit rehabilitierte sich der 34-Jährige auch für den vierten Platz bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018. Über Silber durfte sich der Russe Nikita Tragubow freuen, allerdings lag er bereits mehr als eine halbe Sekunde zurück.

Gassner Siebter - Jungk auf Rang zehn

Was machten die anderen Deutschen? Alexander Gassner belegte den siebten Platz. Wenig zu lachen hatte der Vize-Weltmeister von 2017, Axel Jungk. Der gebürtige Zschopauer landete nach zwei immerhin noch brauchbaren Läufen am Freitag (08.03.2019) am Ende auf einem enttäuschenden zehnten Platz. Felix Keisinger (Königssee) wurde 13.