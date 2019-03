Grotheer bei Skeleton-WM in Schlagdistanz

Deutschlands Bester, Christopher Grotheer, liegt nach den ersten beiden Läufen auf der Olympiabahn von 2010 auf dem 5. Platz. Zum Führenden Martins Dukurs aus Lettland beträgt der Rückstand bereits 67 Hundertstelsekunden. Zum dritten Platz sind es jedoch weniger als zwei Zehntel. Nach dem ersten Lauf hatte Thüringer noch auf Platz zwei gelegen.

"Der erste Lauf war gut, so wie ich es mir vorgestellt habe", sagte Grotheer: "Nichts Besonderes machen, einfach Skeleton fahren. Beim zweiten Lauf war ich am Start zu langsam, die Fahrt war auch nicht so rund. Morgen greife ich auf jeden Fall nochmal an."

Dukurs führt deutlich nach zwei Läufen

Der fünfmalige Weltmeister Dukurs fuhr zweimal Bestzeit, stellte einen neuen Bahnrekord auf und liegt bei Halbzeit 0,37 Sekunden vor dem Russen Nikita Tregubow und seinem Bruder Tomass Dukurs (+0,48 Sekunden).

Die drei anderen deutschen Skeletoni haben praktisch keine Chance mehr, in den Kampf um die Medaillen einzugreifen. Alexander Fassner (+1,12 Sekunden) ist Siebter und Felix Keisinger (+1,48 Sekunden) Zehnter. Axel Jungk, 2017 WM-Zweiter und eigentlich der stärkste deutsche Fahrer enttäuschte gar mit Platz elf (+1,56 Sekunden).

Die Entscheidung fällt in zwei weiteren Läufen am Freitagabend (08.03.).