Deutsches Skeleton-Trio weiter auf Medaillenkurs

Es wäre die Sensation der WM: Die Chancen auf einen deutschen Dreifachsieg stehen auch nach dem dritten Lauf bei der WM in Altenberg sehr gut. Weiter in Führung liegt Christopher Grotheer. Der Wernigeroder, der in dieser Saison im Continentalcup unterwegs war und kein einziges Weltcuprennen bestritten hat, führt vor Alexander Gassner (Winterberg/+0,07 s) und Axel Jungk (+0,20 s). Der Lokalmatador legte im dritten Durchgang Laufbestzeit hin und konnte Zeit gutmachen.

Keisinger verbessert sich um einen Rang

Der Top-Favorit auf Gold, Martins Dukurs aus Lettland, liegt als Vierter schon 0,77 Sekunden auf den Führenden zurück. Felix Keisinger vom WSV Königssee, in der Weltcup-Gesamtwertung bester Deutscher, konnte sich vom sechsten auf den fünften Rang verbessern (+0,88 Sek.).

Sehen Sie die Entscheidung ab 15.00 Uhr im Livestream auf sportschau.de!