Hermann fängt Lölling bei der Skeleton-WM noch ab

Hermanns Aufholjagd: Von Rang elf zum Sieg

Nach vier Durchgängen hatte Hermann in 3:52,97 Minuten einen Vorsprung von elf Hundertstelsekunden auf Lölling. Dabei nahm die 28-jährige alte und neue Titelträgerin Hermann ihrer Teamkollegin Lölling im entscheidenden letzten Durchgang 28 Hundertstel ab.



Dabei hatten die Titelkämpfe auf der anspruchsvollen Bahn im sächsischen Erzgebirge für die elffache Weltcupsiegerin Hermann alles andere als gut begonnen. Nach einem Fahrfehler im ersten Durchgang fand sich die Bayerin auf Rang elf mit 0,59 Sekunden Rückstand auf Lölling wieder. Doch der Patzer zum WM -Start motivierte Hermann zu drei drei Fabellläufen: In den weiteren drei WM-Durchgängen fuhr die Königsseerin die Bestzeit in die Eisrinne und krönte sich erneut zur Weltmeisterin. Vier WM-Titel, das schaffte vor Hermann keine andere Skeleton-Pilotin.

Bronze an Russin Nikitina

Bronze ging an die Russin Elena Nikitina, die den dritten Lauf verpatzte und von Rang zwei auf Rang drei zurückfiel. Den dritten Platz konnte sie im Finale dann behaupten (+ 1,68 Sekunden). Wenn auch knapp, Nikitina lag nach vier Läufen nur zwei Hundertstel vor dem vierten Platz.

Griebel verpasst Bronze um zwei Hundertstel

Oder anders formuliert: Die viertplatzierte Sophia Griebel verpasste ihr zweite WM -Medaille um zwei Hundertstelsekunden. Die Team-Weltmeisterin von 2019 konnte sich im Finale von Altenberg noch einmal steigern und musste sich nach der drittbesten Zeit des vierten Durchgangs nur knapp mit Rang vier begnügen (+ 1,70 Sekunden auf Hermann). Den vierten Platz teilte sich Griebel mit der zeitgleichen Russin Alina Tararytschenkowa.

Neise auf Rang sieben

Junioren-Weltmeisterin Hannah Neise kam auf Rang sieben. Die 20-Jährige war mit Rang drei im ersten Lauf stark in die WM gestartet, durch einen Fehler im zweiten Lauf fiel sie zwischenzeitlich auf den neunten Platz zurück. In den beiden Finalläufen am Freitag verbesserte sie sich noch einmal und kann als Siebte zufrieden von ihrer ersten WM nach Hause fahren.

Zeitplan der Skeleton- WM

Donnerstag, 11.02.2021

09:00 Uhr: Skeleton Frauen 1. Lauf

10:30 Uhr: Skeleton Frauen 2. Lauf

13:00 Uhr: Skeleton Männer 1. Lauf

15:00 Uhr: Skeleton Männer 2. Lauf

Freitag, 12.02.2021

09:00 Uhr: Skeleton Frauen 3. Lauf

10:30 Uhr: Skeleton Frauen 4. Lauf

13:00 Uhr: Skeleton Männer 3. Lauf

15:00 Uhr: Skeleton Männer 4. Lauf

Samstag, 13.02.2021

09:00 Uhr: Skeleton Mixed Teamwettbewerb

Dirk Hofmeister | Stand: 12.02.2021, 11:13