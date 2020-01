Jungk verliert Weltcup-Führung, Lölling auf dem Podest

Lölling wird Dritte

Fünf Wochen vor den Weltmeisterschaften in Altenberg (17. Februar bis 1. März) ist Jacqueline Lölling (Winterberg) im Skeleton-Weltcup im französischen La Plagne auf den dritten Platz gefahren. Der Sieg ging an die Russin Jelena Nikitina. Zweite wurde die Österreicherin Janine Flock. "Der Start war heute mein Manko - von daher freue ich mich riesig über den dritten Platz ", sagte Lölling im Livestream der Sportschau.

Tina Hermann (Königssee), die letzte Woche den Heimweltcup in Winterberg gewinnen konnte, wurde Fünfte: "Heute bin ich nicht so zufrieden - da ist noch Luft nach oben", gab sich die 27-Jährige selbstkritisch. Einen Platz dahinter landete Sophia Griebel - das beste Saisonergebnis der Suhlerin: "Das ist ein guter Aufwärtrstrend - hoffentlich geht es so weiter."