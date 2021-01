Damit beendete er eine famose Serie. Dukurs dominiert den Skeleton seit einem Jahrzehnt. Seit 2010 gewann er in jedem Jahr die EM, 2016 teilte er sich den Titel mit seinem Bruder Tomass Dukurs.

Keisinger knapp am Podium vorbei

Skeleton-Pilot Felix Keisinger gehört die Zukunft: Am Freitag klappte es noch nicht mit einer EM-Medaille. (Archivbild).

Schnellstarter Felix Keisinger (WSV Königssee) fuhr knapp am Podium und damit auch an einer EM-Medaille vorbei. Er wurde Vierter. Nicht ganz so rund lief es für den dritten Deutschen. Christopher Grotheer (BRC Thüringen) lag zur Halbzeit auf dem sechsten Platz, fiel aber nach einer fehlerhaften zweiten Fahrt noch auf den achten Rang zurück.

Erstmals waren auch Teams aus Kanada und den USA am Start. Mit dem Ausgang des Rennens hatten sie aber nichts zu tun.

Dukurs in der Gesamtwertung vorn

Martins Dukurs führt nach vier Saisonsiegen und einem zweiten Platz die Gesamtwertung an, gefolgt von den beiden deutschen Piloten Gassner und Keisinger.