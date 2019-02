Jacqueline Lölling startet bei Skeleton-WM in Whistler

Die amtierende Weltmeisterin und Olympia-Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang war in der vergangenen Woche aus familiären Gründen aus Kanada abgereist und hatte so das Weltcup-Finale in Calgary verpasst.

Lölling (24) wird nach Informationen der SPORTSCHAU am Samstag (02.03.2019) ins Team zurückkehren und am darauffolgenden Wochenende (7.-10. März) in Whistler an den Start gehen, um ihren WM-Titel zu verteidigen.

Mit der stärksten Besetzung zur WM

Skeleton-Bundestrainer Dirk Matschenz kann somit seine vermeintlich stärkste Besetzung in den Saison-Höhepunkt auf der Olympiabahn von 2010 schicken. Deutschlands zweite Pilotin Tina Hermann (26) - Weltmeisterin von 2016 - zählt spätestens nach ihrem Überraschungs-Sieg beim Weltcup-Finale zu den Mit-Favoritinnen auf den WM-Titel. Sophia Griebel (28) aus Suhl, in der Gesamtweltcup-Wertung am Ende starke Vierte, komplettiert das deutsche Damen-Trio.

Auch Herren-Team komplett

Bei den Herren setzt Matschenz, wie die SPORTSCHAU erfuhr, auf Axel Jungk (27), Christopher Grotheer (26) und Alexander Gassner (29). Ebenso qualifiziert und in Whistler am Start: Junioren-Weltmeister Felix Keisinger (21). Kilian von Schleinitz (24) hingegen musste als Fünfter im Bunde die Rückreise nach Deutschland antreten. Von Schleinitz hatte die Weltcup-Saison nach vier Einsätzen auf Platz 22 beendet.

Die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaft in Whistler beginnt vom 1. bis 3. März zunächst mit den Entscheidungen im Zweierbob der Männer und Frauen, sowie dem Team-Wettbewerb. Am zweiten WM-Wochenende (7.-10 März) werden die Titel im Skeleton und Viererbob vergeben.

red | Stand: 26.02.2019, 09:31