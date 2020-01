Lölling mit Bahnrekord zum Skeleton-Sieg

Deutsche Männer weit abgeschlagen

Die deutschen Skeletonfahrer haben beim zweiten Weltcup in Folge die Podestplätze verpasst - und das teilweise deutlich. Beim Sieg des Letten Martins Dukurs in Innsbruck fuhr nur Felix Keisinger als Siebter in die Top Ten. Alexander Gassner wurde Zehnter, Axel Jungk kam abgeschlagen auf Platz 14.

Sieger Dukurs gewann überlegen mit 0,42 Sekunden Vorsprung vor dem Südkoreaner Sung Bin Yun und dem Russen Alexander Tretiakow. Zum ersten Mal hatten die deutschen Skeleton-Männer beim Weltcup im französischen La Plagne in der vergangenen Woche die Podestplätze verpasst. Axel Jungk verlor in La Plagne auch die Führung im Gesamtweltcup an den Letten Dukurs. Auch Tretiakow war in Frankreich an Jungk vorbeigezogen.