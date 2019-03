Skeleton-WM in Whistler

Deutsche Skeleton-Frauen feiern Dreifach-Erfolg

Die deutschen Skeleton-Frauen haben sich bei der WM in Whistler einen kompletten Medaillensatz abgeholt. Tina Hermann vom WSV Königssee holte sich nach vier Läufen überlegen die Goldmedaille, fuhr dabei auf der Hochgeschwindigkeitsbahn in allen Durchgängen die Bestzeit. Im ersten Lauf am Donnertag (07.03.2019) unterbot Hermann mit 53,17 Sekunden zudem den alten Bahnrekord. Der hielt aber nur 24 Stunden.