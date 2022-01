Der zweimalige Skeleton-Weltmeister Axel Jungk (Oberbärenburg) und die Junioren-Weltmeisterin Hannah Neise (Winterberg) müssen nach positiven Tests um die Teilnahme an den Winterspielen vom 4. bis 20. Februar bangen.

Der Bob- und Schlittenverband für Deutschland ( BSD ) bestätigte dem SID eine entsprechende Meldung der "Bild"-Zeitung. Zuvor war für Skispringer Andreas Wellinger (Ruhpolding) der Traum vom dritten Olympiagold wegen einer Corona-Infektion geplatzt.

Positive Tests nach Weltcup in St. Moritz

" Die beiden wurden leider nach dem Weltcup in St. Moritz positiv getestet ", sagte nun Skeleton-Bundestrainer Christian Baude: " Hannah am Samstag, den 15. Januar, Axel am Sonntag, den 16. Januar. Am Freitag davor waren sie noch negativ und starteten im Weltcup-Rennen. "

Bundestrainer Baude: " Noch sind wir guter Hoffnung, dass es zeitlich klappt "

Das Duo ist nach leichten Symptomen inzwischen auf dem Weg der Besserung. Jungk und Neise müssen allerdings vor einer möglichen China-Einreise je vier negative PCR-Tests vorweisen - damit wird es eng. " Am Montag beginnen sie mit den Tests. Noch sind wir guter Hoffnung, dass es zeitlich klappt ", sagte Baude.

China setzt auf strenge Regeln

Bei den Olympischen Spielen gelten strenge Corona-Regeln. Wer nach China eingereist ist und Zugang zur geschlossenen Olympia-Blase hat, darf diese bis zur Abreise nicht verlassen. Tägliche PCR-Testungen von Sportler:innen und Teammitgliedern sollen Infektionen zeitig aufspüren.

Wer positiv getestet wird, muss sofort in Isolation. Sportler ohne Symptome müssen in ein Quarantäne-Hotel, Personen mit Corona-Symptomen sollen laut "Playbook" in ein Krankenhaus. Die Isolation soll sofort erfolgen.

China senkt CT-Richtwert

Kritik gab es zuletzt auch immer wieder am umstrittenen CT-Wert für Corona-Tests, der die Viruslast im Körper misst. Je tiefer der CT-Wert, desto höher ist bei COVID-19 in der Regel die Viruslast. China hatte zunächst einen Richtwert von 40 angesetzt, dieser wurde nun auf 35 gesenkt. Das gaben das IOC und das chinesische Organisationskomitee am Sonntag bekannt. In Deutschland gilt die Grenze von 30, Getestete gelten ab diesem Wert als nicht mehr ansteckend.

red/sid | Stand: 24.01.2022, 08:37