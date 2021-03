Shorttrackerin Jacobs erreicht Finale über 1.500 Meter

Nach dem Schock durch den schweren Trainingsunfall von Leistungsträgerin Anna Seidel lief ihre sächsische Trainingsgefährtin im Viertelfinale in 2:27,76 Minuten hinter der Russin Sofia Proswirnowa auf den zweiten Platz. Damit ist Jacobs zwar am ersten Finaltag der WM weiter im Rennen. Doch um im Wetbewerb zu bleiben, muss sie am Samstag über 500 und 1.000 Meter als einzige verbliebene deutsche Teilnehmerin nach hinteren Platzierungen in den Vorläufen über den Umweg der Ranking-Finals versuchen, im Wettbewerb zu verbleiben.