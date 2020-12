Rodeln: Loch holt fünften Sieg im fünften Rennen

Bei schwierigen Bedingungen zeigte Felix Loch im zweiten Lauf im sauerländischen Nebel zwar keine ganz saubere Fahrt. Das Material schien aber perfekt zu passen, sodass er trotz einiger Stellen, an denen die Kufen leicht quer standen, die Bestzeit setzen konnte. Am Start wartete dann noch Kevin Fischnaller, Bester des ersten Laufs.

Doch der Italiener leistete sich einen dicken Patzer im Mittelteil und fiel auf Rang fünf zurück - der fünfte Sieg im fünften Rennen für Felix Loch war perfekt. Johannes Ludwig folgte als zweitbester Deutscher auf Rang sechs.

Loch nach dem ersten Lauf Zweiter hinter Fischschnaller

Nach der ersten Fahrt hatte der 31-jährige Loch noch mit drei Hundertstel Rückstand auf Platz zwei hinter dem Italiener Kevin Fischschnaller gelegen. Obwohl die Bedingungen nicht ganz optimal waren, sind wir doch " noch relativ nah am Bahnrekord ", analysierte Loch. " Der Lauf war ganz in Ordnung. Ich bin zufrieden, schau mer mal, was im zweiten Lauf noch geht. " Dritter war der Österreicher Nico Gleirscher (+0,133 Sekunden). Johannes Ludwig war als Fünfter nur 0,059 Sekunden hinter der Bestzeit, hatte sich im zweiten Durchgang aber einen Fahrfehler im Mittelteil der Bahn geleistet.

Vier Deutsche in den Top 20 - Bollmann verpasst sie knapp

Der junge Deutsche, Moritz Bollmann, ließ nach seiner zweiten Fahrt den Kopf hängen: Nach dem ersten Lauf auf Rang 19 gelegen, gelang ihm keine bessere Vorstellung im zweiten Lauf. Nach einigen Fehlern fiel er noch fünf Plätze zurück. Teamkollege Chris Eissler kam besser durch die Schlüsselstellen der Bahn und setzte die neue Bestzeit im zweiten Lauf - am Ende reichte es für Rang 18. Noch besser lief es im zweiten Durchgang für Max Langehan. Nach einem verkorksten ersten Lauf schob er sich von Platz 14 noch drei Ränge nach vorn.

Wegen der Widrigkeiten im Winterberger Eiskanal hatte Felix Loch in der vergangenen Saison auf einen Start an der Weltcupstation im Sauerland verzichtet. Den Sieg holte sich im Februar Teamkollege Johannes Ludwig, der trotz schwieriger Bahnverhältnisse startete. Dieses Mal war Loch, der bereits in den ersten drei Weltcuprennen der Saison triumphierte und auch einen Sieg im Sprint vorweisen kann, allerdings als klarer Favorit in die Bahn gegangen.