Rodel-Weltcup in Winterberg

Rodeln - Podestplatz für Taubitz in Winterberg

Nach einem turbulenten Freitag beim Rodel-Weltcup in Winterberg gingen am Samstagmorgen die Damen im Einsitzer an den Start. Julia Taubitz wahrte dabei ihre Chancen auf den Sieg im Gesamtweltcup.