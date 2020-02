Ludwig gewinnt in der Regenrinne von Oberhof

Fontäne für den Rodel-Sieger von Oberhof: Nach einem fantastischen zweiten Weltcup-Lauf hat sich Johannes Ludwig noch an der Konkurrenz vorbeigeschoben und den Russen Semjon Pawlitschenko und Inars Kivlenieks aus Lettland auf die Plätze verwiesen. Wie am vergangenen Wochenende beim Wettkampf im lettischen Sigulda hatten die Athleten in der thüringischen Wintersporthochburg mit irregulären Bedingungen zu kämpfen. Da war Ludwig ebenfalls bei Dauerregen noch vom 21. Rang ganz nach vorn gefahren.

Von 24 zur Nummer eins

Johannes Ludwig nach seinem Fabellauf im zweiten Durchgang.

Johannes Ludwig erwischte in 44,745 Sekunden einen ganz schlechten ersten Lauf und musste die Konkurrenz auf dem 24. Rang liegend von hinten aufrollen. Nach einer unglaublich starken zweiten Fuhre (43,522 Sekunden) setzte er sich in einer Gesamtzeit von 1:28,267 Minuten an die Spitze, die er bis zum Schluss behauptete.



" Es scheint mein Wetter zu sein. Im ersten Lauf hatte ich eine schlechte Starnummer. Es passiert dann schon ein gewisser Ausgleich, hat aber einen bitteren Beigeschmack. Ich bin gut drauf, gut motiviert und startklar für Sotschi. Wir wollen hoffen, dass es nicht schon wieder russische Festspiele werden ", betonte Ludwig nach der Aufholjagd.

Loch wird noch Fünfter

Felix Loch

An Ludwigs Zeit bissen sich die Konkurrenten die Zähne aus. Semjon Pawlitschenko (RUS) fehlten schließlich 0,164 Sekunden auf den Sieger, dem Drittplatzierten Inars Kivlenieks (LAT) 0,170 Sekunden. Der kriselnde Berchtesgadener Felix Loch nutzte seinen zweiten Lauf zu einer Verbesserung. Er ließ einige Athleten hinter sich und wurde nach Platz neun im ersten Durchgang noch Fünfter (1:28,456 Minuten). Max Langenhan (+ 0,538 Sekunden) belegte den elften Platz, Moritz Bollmann (+ 0,567) landete drei Ränge dahinter. Große Hoffnungen keimten bei Sebastian Bley (+ 0,581), der in Durchgang eins auf den sechsten Platz fuhr. Danach patzte der Suhler und wurde auf Rang 17 durchgereicht.