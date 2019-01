Eggert/Benecken feiern Premiere am Königssee

Die beiden Rodler Toni Eggert und Sascha Benecken haben so gut wie auf jeder Bahn schon gewonnen, eben nur am Königssee nicht. Das änderte sich am Samstag (5.1.2019). Zum ersten Mal in seiner Karriere gewann das Duo aus Thüringen den Doppelsitzer-Wettbewerb auf der Bahn am Fuße des Watzmanns. Die Lokalmatadoren und Seriensieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Schönau am Königssee), die seit 2010 auf ihrer Heimbahn immer ganz oben auf dem Siegertreppchen standen, mussten sich mit dem zweiten Platz begnügen. "Jede Serie reißt einmal. Wir hatten im ersten Lauf etwas Pech mit dem Schnee auf der Bahn. Aber so ist das bei einer Freiluftsportart" , sagte Arlt im ZDF .

Vierter Saisonsieg für Eggert/Benecken