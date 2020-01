Für Julia Taubitz ist es der dritte Weltcup-Sieg in diesem Winter. Nach zwei Läufen bezwang die 23-Jährige aus Oberwiesenthal die im Weltcup führende Russin Tatjana Iwanowa mit 0,172 Sekunden Vorsprung. Dritte wurde die Italienerin Andrea Voetter. Im Ziel strahlte die Siegerin über einen gelungenen zweiten Lauf, nachdem sie im ersten leichte Probleme hatte: "Ich wollte noch mal eine gute Fahrt machen. Es waren ein paar kleine Fahrfehler drin, aber insgesamt bin ich zufrieden. Auf der Heimbahn zu gewinnen, das ist schon schön. Auf jeden Fall ist da mehr Nervosität, weil ich hier das Rodeln ja gelernt habe. Hier zu fahren, ist ein besonderes Highlight."

Berreiter in den Top Ten