Rennrodlerin Taubitz vor erstem Saisonsieg in Sotschi

Geisenberger mit aufsteigender Form

Auch Natalie Geisenberger konnte den Eiskanal endlich mal mit einem Lächeln verlassen. Nach ihrem Sturz beim Saisonauftakt auf der Olympiabahn in China und lediglich Rang acht beim ersten Sotschi-Auftritt am vergangenen Wochenende zeigte die achtfache Gesamtweltcup-Siegerin einen makellosen ersten Lauf und lag im Ziel nur 0,018 Sekunden hinter der zu diesem Zeitpunkt führenden Ekaterina Katnikova. In der Abrechnung des ersten Laufes sollte das für Rang drei reichen.

Nicht zufrieden sein konnten Anna Berreiter und Dajana Eitberger. Nach ihrem Sieg am vergangenen Wochenende ging Berreiter als Weltcupführende und letzte Starterin in die Bahn. Auch wenn ihr Lauf keine großen Fehler erkennen ließ, verpasste sie im Ziel die Top 10. Mit knapp vier Zehnteln Rückstand liegt sie auf Position elf.

Eitberger kam am Start nicht richtig gut weg und verlor wegen der geringeren Geschwindigkeit auf dem Weg ins Ziel viel Zeit. Sie kam lediglich auf Rang 24 und hat bereits einen gewaltigen Rückstand von 0,769 Sekunden auf die Spitzenplätze.

rho | Stand: 05.12.2021, 09:32