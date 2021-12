Rennrodeln - Egle stellt Taubitz vor eine Herausforderung

Egle schon in Altenberg vorn

Schon am letzten Wochenende in Altenberg hatte Egle, die in der Form ihres Lebens ist, den Deutschen die Show gestohlen. Taubitz erkannte das fahrerische Können neidlos an und hoffte natürlich auf eine Revanche. " Ich mag Innbruck-Igls sehr. Ich habe da einen Bahnrekord und von daher rodle ich dort sehr gerne ", sagte die Weltmeisterin vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal, die ihren zweiten Weltcupsieg und den zweiten Sieg im Sprint anstrebt.

Enger Kampf um Olympia-Tickets

Der Kampf um die drei Startplätze im deutschen Team bei Olympia ist ein heißer. Aktuell hat Dajana Eitberger aus Ilmenau die schlechtesten Karten. Aufgrund von Quarantäne nach einem positiven Corona-Test konnte sie in Innsbruck-Igls nicht ins Punkterennen eingreifen.

Möglicherweise wird aber ein Platz frei. Natalie Geisenberger erklärte unlängst im Bayerischen Rundfunk einen möglichen Startverzicht bei den Spielen. " Die Bedingungen, die wir da vor Ort erlebt haben, die sprechen dafür, da nicht unbedingt noch einmal hinzufahren. Ich überleg jetzt selbst für die Olympischen Spiele - mit den Erfahrungen von jetzt -, ob ich mir das noch einmal antun würde ", hatte die 33 Jahre alte Rennrodlerin gesagt.

Sprintrennen schließen Weltcup ab

Drei Entscheidungen fallen heute noch: In den Sprintrennen werden die letzten Weltcupsieger vor der Mini-Weihnachtspause gesucht. Schon am Neujahrstag geht es in Winterberg wieder um Punkte. Damit wird schon der heiße Olympia-Countdown eingeläutet. Bis zu den Spielen Anfang Februar stehen die Weltcups in Sigulda, Oberhof und St. Moritz an.

sst | Stand: 19.12.2021, 10:32