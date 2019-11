Weltcup-Auftakt der Rodler in Innsbruck

Deutsche Rodler mit Fehlstart

Fehlstart für die deutschen Rodelmänner in die neue Weltcupsaison: In Innsbruck-Igls verpassten Felix Loch & Co. die Podestplätze teilweise deutlich. Nur im Mixed gab es zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes einen Platz unter den Top drei.