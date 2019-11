Doppelsitzer-Doppelsieg durch deutsche Rennrodler

Die deutschen Rennrodel-Doppelsitzer sind mit einem Doppelsieg in die neue Saison gestartet. Beim Weltcup-Auftakt siegten am Samstag (23.11.2019) Sascha Benecken/Toni Eggert mit dem Mini-Vorsprung von neun Tausendstelsekunden vor ihren deutschen Kontrahenten Tobias Wendl/Tobias Arlt. Auf Rang drei kamen die österreichischen Lokalmatadoren Thomas Steu/Lorenz Koller.

Eggert: "Richtiger Schlusssprint"

Nach dem ersten Lauf lagen Eggert/Benecken noch auf Rang vier, mit der Bestzeit im zweiten Lauf sicherten sich die Sachsen aber noch den Sieg. "Das war ein richtiger Schlusssprint, nach dem ersten Lauf habe ich nur vorsichtig an den Sieg geglaubt" , sagte Eggert nach dem Rennen im ZDF .

Der zweitplatzierte Tobias Wendl analysierte: "Wir hatten Fehler im Lauf. Wir sind aber schon mal besser gefahren und am Ende schlechter abgeschnitten. So kann es in der Saison weitergehen."

Polnisches Team führt überraschend zur Halbzeit

Nach dem ersten Lauf führte noch das junge polnische Team Wojciech Jerzy Chmielewski/ Jakub Kowalewski. Nach einem schweren Fahrfehler in der neunten Runde rutschten die Polen im zweiten Lauf noch auf Rang 13 ab.