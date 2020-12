Rodeln - Loch mit Wahnsinnsaufholjagd zum dritten Sieg

Schwierige äußere Bedingungen haben beim Rodel-Weltcup in Altenberg (6.12.2020) zu zwei kuriosen Läufen geführt. Grundsätzlich galt: Je früher man auf die Bahn durfte, desto schneller war man unterwegs. So hatten die Top-Fahrer, die im ersten Durchgang ganz am Ende starteten, zur Halbzeit teils riesige Rückstände. Dafür profitierten sie dann im zweiten Durchgang und rückten das Klassement zu großen Teilen in die gewohnten Bahnen.

Loch von 17 auf 1

Felix Loch auf der Bahn in Altenberg

Felix Loch war zurecht nicht unzufrieden als er trotz Platz 17 nach dem ersten Durchgang von einer ordentlichen Ausgangsposition sprach. Denn mit einer blitzsauberen Fahrt schob er sich an allen anderen Konkurrenten vorbei auf Position eins. Es ist im dritten Einzelrennen der Saison der dritte Erfolg für den dreifachen Olympiasieger. " Nach dem ersten Lauf war ich mit dem Rückstand sehr zufrieden. Ich wusste: Wenn ich im zweiten Lauf gut durchkomme, kann es weit nach vorne gehen. Dass es für ganz vorne reicht, hätte ich nicht gedacht ", sagte der 31-jährige Loch und ergänzte: " Es ist super, dass auch bei so einem Rennen mal alles aufgeht. "

Auch Max Langenhan machte das Beste aus den Bedingungen und schob sich von Position 16 bis auf den zweiten Platz (+0,303 Sekunden). Der Lette Kristers Aparjods komplettierte das Podium in Altenberg (+0,306 sek ). Weltmeister Roman Repilov, der im ersten Durchgang noch von den Bedingungen profitierte und die Führung übernehmen konnte, verlor im zweiten Lauf deutlich und beendete den Weltcup auf Rang fünf (+0,380 sek ).

Bollmann und Bley in den Top 10

Moritz Bollmann durfte sich noch über Rang sechs (+0,450 sek ) freuen, nachdem er am Morgen nach einer Berührung der Bande fast vom Schlitten gefallen wäre und einige Augenblicke nur auf einer Schiene unterwegs war. Vier Positionen dahinter landete Sebastian Bley.

Ludwig kann nicht profitieren

Der Olympiadritte von 2018, Johannes Ludwig, der für seine großen Aufholjagden bekannt ist, baute in seinem zweiten Lauf im Mittelteil einige Fehler ein und vergab eine deutlich bessere Platzierung. Als 11. war er der schlechteste der fünf Schützlinge von Bundestrainer Norbert Loch.