Teamstaffel-Sieg mit Hoffnung auf olympisches Gold

Sportschau. . 05:18 Min. . Verfügbar bis 12.12.2022. Das Erste.

Die deutsche Mannschaft aus Thüringen siegt bei der Teamstaffel im Rennrodeln in Altenberg. Dadurch erhofft sie sich große Chancen auf olympisches Gold in Peking - in der Zusammenfassung.