Rodler verstehen die Wertung im Altenberger Schneechaos nicht

Sportschau | 03.02.2019 | 05:08 Min. | Verfügbar bis 03.02.2020 | Das Erste

In Altenberg ist an faire Wettkampfbedingungen nicht zu denken, denn massenhaft Schnee blockiert ständig den Eiskanal. In der ARD äußern die Rodler Unverständnis über die Wertungen der Rennjury, bei denen manche Läufe als irregulär gelten und andere nicht.