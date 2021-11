Rennrodeln - der 2. Lauf von Julia Taubitz in Yanqing

Sportschau. . 02:13 Min. . Verfügbar bis 21.11.2022. Das Erste.

Als Zweitplatzierte nach dem 1. Lauf geht Julia Taubitz im finalen Lauf in Yanqing an den Start. In der letzten Kurve rutscht sie fast vom Schlitten, kann sich aber fangen und erreicht das Ziel mit Vorsprung.