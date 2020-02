Felix Loch vor der Rodel-WM in Sotschi

Der deutsche Vorzeige-Rodler Felix Loch ist vor der WM in Sotschi in einem Karriere-Tief. In der Weltspitze sind die Russen an ihm vorbeigezogen. Doch die Form-Kurve ging zuletzt wieder deutlich nach oben.