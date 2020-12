Nach dem Boykott-Weltcup im vergangenen Februar waren die deutschen Doppelsitzer dieses Mal in Winterberg am Start. Das Weltmeister-Duo Toni Eggert/Sascha Benecken wollten dem Sieg von Oberhof einen weiteren beim Heim-Weltcup in Winterberg folgen lassen.

Nach dem ersten Lauf führte das Duo Tobias Wendl/Tobias Arlt mit 72 Tausendstel vor ihren Teamkollegen Eggert/Benecken. Auf Platz drei hatten Alexander Denisev/Vladislav Antonov schon 0,125 Sekunden Rückstand. Die Gesamtweltcupführenden Thomas Steu/Lorenz Koller patzten am Start. Nach drei Siegen waren sie vor dem finalen Lauf dieses Mal nur 16.

Stand: 19.12.2020, 10:20