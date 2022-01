Was für eine traumhafte Ausgangslage beim Heimweltcup im Thüringer Wald: Die deutschen Männer rodelten am Samstag (15.01.2022) im ersten Durchgang in einer eigenen Liga.

Johannes Ludwig führt vor seinen Teamkollegen Max Langenhan (+ 0,160 s) und Felix Loch (+ 0,167 s). Als Siebter liegt auch Chris Rene Eissler (+ 0,241 s) noch sehr gut im Rennen.