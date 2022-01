Heißer Zweikampf um den Gesamtsieg zwischen Taubitz und Egle

Teamstaffel zum Abschluss

Zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes in Oberhof fällt ab 12:50 Uhr die Entscheidung in der Teamstaffel.

Zeitplan in Oberhof

11.55 Uhr: Einsitzer, Frauen, 2. Durchgang

12.50 Uhr : Staffel, Mixed

Noch ein Weltcup vor Peking

Vor den Olympischen Spielen in Peking (4. bis 20. Februar) gibt es nur noch eine Weltcupstation. Am 22./23. Januar geht es in St. Moritz (Schweiz) nicht nur um Weltcuppunkte, sondern auch um die EM -Titel.

sst | Stand: 16.01.2022, 11:45