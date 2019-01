Taubitz rodelt im Schneetreiben zum Sieg

Julia Taubitz lag trotz einer fehlerfreien Fahrt nach dem ersten Lauf nur auf dem sechsten Platz und schüttelte ratlos den Kopf. "Es ist schon komisch, wenn man keinen Fehler gemacht hat und im Ziel trotzdem nur Platz sechs aufleuchtet" , sagte die 22-Jährige vom WSC Oberwiesenthal und kündigte eine Aufholjagd an. Die glückte - auch, weil unmittelbar vor ihr der Schnee aus der Bahn geschüttet wurde. Taubitz legte eine Zeit vor, an der sich die fünf besser platzierten Athletinnen aus dem ersten Durchgang die Zähne ausbissen. Für die junge Rodlerin war es der zweite Weltcupsieg. "Dass ich das so herunter bekomme, hätte ich nicht gedacht. Sehr schön und sehr überraschend" , lachte sie im ZDF .

Eine Enttäuschung erlebten die arrivierten Rodlerinnen. Die Weltcup-Führende Natalie Geisenberger (Miesbach) landete auf Rang acht. Dajana Eitberger (Ilmenau) kam auf auf den elften Platz. Tatjana Hüfner (Oberwiesenthal) machte mit der drittschnellsten Laufzeit im zweiten Durchgang einen Sprung vom 21. auf den 15. Platz. "Vielleicht gibt es in Zukunft eine Möglichkeit, das Rennen regulärer zu bestreiten" , sagte Eitberger sichtlich bedient.

Demtschenko-Tochter stürzt schwer

Rodeln am Königssee