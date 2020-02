Eggert/Bennecken holen den Gesamtweltcup

Für das Duo Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) ist es der vierte Erfolg im Gesamtweltcup in Folge. Doch noch nie war es so spannend wie in dieser Saison, die von Höhen und Tiefen geprägt war. "Es war nicht einfach, es war keine gute Saison für uns. Und das Ganze dann im Wohnzimmer der Konkurrenten schaffen zu müssen, macht die Sache noch schwieriger", sagte Toni Eggert in der ARD . Und sein Teamgefährte Sascha Benecken ergänzte: "So ein Finale hatten wir noch nie - es war der unerwarteste Weltcup-Sieg und damit der Schönste."

Lokalmatadoren auf dem zweiten Platz

Die beiden setzten sich am Königssee gegen ihre bayerischen Konkurrenten Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) mit einem Vorsprung von 0,2666 Sekunden durch und entschieden die Gesamtwertung dadurch mit nur 25 Zählern Abstand für sich. Wendl/Arlt wären mit einem Sieg noch vorbeigezogen, stattdessen holten nun Eggert/Benecken ihre insgesamt fünfte Kristallkugel.