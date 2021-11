Deutsche Rodler in der Teamstaffel nur Siebte

In der Team-Staffel landete Deutschland zum Abschluss des Weltcups auf der Olympiabahn nur auf dem siebten Platz. Julia Taubitz brachte Deutschland als Startrodlerin zwar in Führung, Johannes Ludwig - am Vortag noch im Einzel erfolgreich - verlor aber viel Zeit, die auch der Doppelsitzer Toni Eggert/Sascha Benecken nicht mehr aufholen konnte.