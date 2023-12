Rodeln in Lake Placid Egle nicht zu schlagen - Taubitz zum Auftakt Zweite Stand: 09.12.2023 18:07 Uhr

Julia Taubitz hat einen Sieg beim ersten Einzelrennen der Saison im Rodeln knapp verpasst. Die amtierende Weltcupsiegerin wurde hinter Madeleine Egle Zweite.

Julia Taubitz hat einen Sieg beim ersten Einzelrennen der Saison im Rodeln knapp verpasst. Die amtierende Weltcupsiegerin wurde am Samstag (09.12.2023) hinter Madeleine Egle Zweite.

Die Österreicherin, die in der vergangenen Saison bereits drei Weltcups gewonnen hatte und auch beim Abschluss in Winterberg die Schnellste war, legte in beiden Durchgängen die beste Zeit hin und hatte am Ende einen Vorsprung von 0,188 Sekunden auf Taubitz. Die deutsche Rodlerin war nach dem ersten Durchgang noch Dritte, schob sich mit einer starken zweiten Fahrt aber noch einen Rang nach vorne.

Berreiter verpatzt den Start

Nichts mit den Podestplätzen zu tun hatten dagegen Anna Berreiter und Merle Fräbel. Berreiter (vergangene Saison Dritte in der Gesamtwertung) hatte nach der nur neuntschnellsten Zeit im ersten Durchgang keine Chancen mehr auf eine Topplatzierung. Sie wurde dank einer deutlichen Leistungssteigerung aber immerhin noch Siebte mit 0,603 Sekunden Rückstand hinter der Tagessiegerin Egle, deren Schwester Selina am Vortag bereits den Sieg im Doppelsitzer gefeiert hatte. Einen schlechten Tag erwischte Fräbel, die sich mit Rang 14 (+1,098 Sekunden) begnügen musste.