Dajana Eitberger beendet ihre Olympiasaison

Wie der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) am Freitag mitteilte, fühle sich Eitberger nach einer Coronainfektion und mehreren Stürzen mittlerweile "platt". Die Olympiazweite von Pyeongchang hatte es nicht in den vorläufigen Kader für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) geschafft.