Rennrodler Ludwig gibt Medaille aus der Hand

Die deutschen Rodel-Männer reisen ohne Einzel-Medaille von der WM im russischen Krasnaja Poljana ab. Im Wettkampf auf der Olympiabahn von 2014 wurde Johannes Ludwig als bester Deutscher nur Vierter.

Der Thüringer, der die vergangenen beiden Weltcups noch gewonnen hatte, lag nach dem ersten Durchgang noch auf Rang drei. Im zweiten Lauf leistete sich der 34-Jährige aber einen groben Fehler, als er an die Bande fuhr. Das kostete ihn die nötige Zeit für einen Podestplatz.

Repilow siegt - Spitzenreiter Gleirscher stürzt

Den Sieg sicherte sich der russische Lokalmatador Roman Repilow vor den beiden Österreichern Jonas Müller und Wolfgang Kindl. Nach dem ersten Durchgang hatte noch der Österreicher David Gleirscher geführt. Der Olympiasieger stürzte im Finale aber im Führung liegend in Runde elf und gab ebenfalls die sicher geglaubte Medaille aus der Hand.

Felix Loch: "Müssen uns hinterfragen"