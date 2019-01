Felix Loch fährt zu WM-Silber

Kein Gold und trotzdem Grund zum Feiern hatte der Berchtesgadener Felix Loch. Der jahrelange Dominator der Rodelszene, der in dieser Saison aber so oft am Podest vorbeigefahren war, gewann Sprint-Silber. "Der zweite Platz macht mich überglücklich. Für das Selbstvertrauen ist es sehr wichtig zu sehen, dass man es hinkriegt. Ich habe nie daran gezweifelt, dass ich Rodeln kann. Aber man muss halt auch mal auf dem Treppchen stehen" , sagte Loch nach dem Rennen.



Neuer Weltmeister ist der Österreicher Jonas Müller, Dritter wurde der Russe Semjon Pawlitschenko. Der Oberhofer Johannes Ludwig verpasste als Vierter das Podest knapp. Chris Eißler aus Zwickau wurde Siebter.