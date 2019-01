Geisenberger holt sich WM-Titel im Einsitzer

Natalie Geisenberger

Die Gesamtweltcup-Führende Geisenberger (Miesbach) eroberte den WM-Titel im Einsitzer. Die 30-Jährige zeigte ein sehr gutes Fahrgefühl und kam in Winterberg mit 1:53,868 Minuten am schnellsten ins Ziel. Dabei ließ sich die Olympia-Siegerin von 2018 auch nicht durch eine Kuriosität vor dem ersten Lauf aus der Ruhe bringen. Regentropfen hatten offenbar die Zeitnahme ausgelöst. Geisenberger erklärte im ZDF: "Ich habe gedacht, das ist komisch. Das kann nicht sein." Geisenberger, schon am Freitag Siegerin im Sprint, sagte kurz vor der Siegerehrung über den errungenen Einsitzer-Titel: "Es ist aufgegangen. Es hat heute wirklich viel Spaß gemacht."

Taubitz gewinnt Silber - Bronze für Sweeney

Julia Taubitz (Oberwiesenthal), Zweite im ersten Lauf, sicherte sich Silber (+0,425 Sekunden). Beim Saisonhöhepunkt im Sauerland glänzte die 22-Jährige, die schon am Freitag Silber gewonnen hatte, mit einem starken unteren Abschnitt. Damit landete sie knapp vor der US-Amerikanerin Emily Sweeney, die sich nach Rang vier im ersten Lauf noch Bronze sicherte (+0,513 Sekunden). Taubitz sagte: "Das gibt mir sehr viel Selbstbewusstsein." Titelverteidigerin Tatjana Hüfner (Blankenburg), die ihr Karriere nach dem Weltcup-Winter beendet, kam auf Position zehn (+0,908 Sekunden). Zwei Ränge hinter der 35-Jährigen landete Dajana Eitberger (Ilmenau).

Bundestrainer Norbert Loch hatte vier WM-Titel in den olympischen Disziplinen als WM-Ziel ausgegeben, drei haben seine Schützlinge schon errungen. Am Sonntag geht es für die Herren im Einsitzer um Medaillen. Zudem messen sich am letzten Wettkampftag in Winterberg die Team-Staffeln.