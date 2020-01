Deutsche Rodel-Männer gehen bei EM leer aus

Die deutschen Rennrodel-Männer haben bei der Europameisterschaft im norwegischen Lillehammer die Podestplätze verpasst. Beim Sieg des Italieners Dominik Fischnaller wurde der Thüringer Johannes Ludwig als Achter Bester aus dem Team von Bundestrainer Norbert Loch. Mit 0,733 Sekunden Rückstand war der Olympia-Dritte von 2018 aber weit abgeschlagen.

Loch mit schwerem Fahrfehler im ersten Lauf

Noch weiter hinten reihten sich die anderen deutschen Starter ein: Max Langenhan wurde Zwölfter, Felix Loch 15., Moritz Elias Bollmann 20., Sebastian Bley 25. Loch fuhr im zweiten Lauf die drittbeste Zeit. Nach einem schweren Fahrfehler bei seinem ersten Lauf gleich im oberen Bereich der Bahn hatte der einstige Rennrodel-Dominator aber nichts mit den Podestplätzen zu tun.

Bereits bei der Heim- EM 2019 in Oberhof waren die deutschen Rodel-Männer ohne Medaille geblieben.

Bahnrekord und italienischer Sieg

Den EM-Titel und gleichzeitig den Weltcupsieg in Lillehammer sicherte sich Dominik Fischnaller. Der Italiener verlor im ersten Lauf zwar seinen Bahnrekord an den Russen

Semjon Pawlitschenko (48,761 Sekunden) ein.

Die zwei Tausendstelsekunden Rückstand aus dem ersten Lauf konnte Fischnaller aber im zweiten Lauf aufholen. Im Ziel hatte er 0,174 Sekunden Vorsprung vor Pawlitschenko. Dritter wurde mit Roman Repilow ein weiterer Russe.

Teamstaffel auf Platz vier

Zum Abschluss des Lillehammer-Wochenendes fuhr auch die Teamstaffel am Podest vorbei. In der Besetzung Julia Taubitz, Johannes Ludwig, Tobias Wendl/Tobias Arlt landete Deutschland auf Platz vier. Der Sieg ging an Österreich vor Italien und Lettland.