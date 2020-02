Rodel-Talent Berreiter feiert ersten Weltcupsieg

Mit Laufbestzeiten in beiden Durchgängen hat die 20-jährige Anna Berreiter am Sonntag (02.02.2020) das Weltcuprennen in Oberhof gewonnen. Die Nachwuchsathletin, die erst seit dieser Saison zum Weltcupteam gehört, behielt im Dauerregen die Nerven und zauberte zwei Traumläufe durch die "Wasserrinne" im Thüringer Wald. Berreiter gewann in 1:22,836 Minuten vor der erfahrenen Russin Tatjana Iwanowa (+ 0,040 s) und Summer Britcher (USA/+ 0,104 s). Julia Taubitz, die schon fünf Weltcups in diesem Winter gewonnen hat, ging diesmal als Vierte leer aus. Die dritte Deutsche, Cheyenne Rosenthal, landete auf Rang zehn.

"Ich kann es gar nicht beschreiben. Oberhof war nie meine Lieblingsbahn, damit habe ich nicht gerechnet. Das Material hat super gepasst und irgendwie habe ich was daraus gemacht" , lachte das Talent aus Berchtesgaden im ZDF .

Taubitz lag zur Halbzeit als Dritte ebenfalls auf Podestkurs, wurde aber nach einem schwächeren Start und kleinen Fehlern im zweiten Lauf noch von Britcher überholt. Zugleich verlor Taubitz die Weltcupführung an Iwanowa.

Teamstaffel zum Abschluss

Nach der Premiere ist für Anna Berreiter vor der Premiere: Zum ersten Mal startet sie in der Teamstaffel, die die Wettbewerbe in Oberhof abschließt.