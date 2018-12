Doppelsitzer feiern Doppelsieg - Aufholjagd von Loch

Einsitzer: Loch von 13 auf 4

Bei den Einsitzern verpassten die Deutschen in Calgary allerdings das Podest. Felix Loch wurde nach toller Aufholjagd Vierter, machte sich eine besere Platzierung aber bereits im ersten Lauf zunichte. Im ersten Durchgang holperte Loch die Bahn hinunter und kam als 13. an, im zweiten Durchgang legte er dann eine Bestzeit in den Eiskanal - und ärgerte sich am Ende dennoch: " Das war ein total verkorkster Lauf. Da hat gar nichts gepasst. Im zweiten Lauf hat man gesehen, was möglich gewesen wäre. " Auf Rang drei fehlten Loch letztlich 29 Hundertstel Sekunden.



Nach dem ersten Lauf noch auf Podestkurs lag Sebastian Bley. Nach Rang zwei wurde er am Ende allerdings nur Siebter. Innsbruck-Sieger Johannes Ludwig musste sich mit Rang sechs begnügen, Chris Eißler wurde 14., Max Langenhan 16.

Dreifachsieg für Österreicher

Der Sieg ging an Weltmeister Wolfgang Kindl aus Österreich. Hinter dem Russen Roman Repilow (+ 0,066) landete mit Olympiasieger David Gleirscher (+ 0,121) ein weiterer Österreicher auf Rang drei.

dh/dpa | Stand: 07.12.2018, 20:01