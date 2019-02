Deutsche Rodlerinnen räumen bei Heim-EM ab

Abschied für Lokalmatadorin Hüfner

Tatjana Hüfner wurde im Ziel von den Zuschauern frenetisch gefeiert. Sie beendet nach dieser Saison ihre Karriere und fuhr zum letzten Mal in einem Weltcuprennen durch den Eiskanal in Oberhof. "Es schließt sich der Kreis. Ich habe hier auf dieser Bahn mit einem Vize-Europameistertitel angefangen und höre jetzt damit aufgehört. Das ist grandios" , sagte sie in der ARD .

Nach 15 Jahren und mehr als 50 Weltcupsiegen ist für die 35-Jährige Schluss. Hüfner begründete ihre Entscheidung im November vor allem mit gesundheitlichen Problemen, mit denen sie in den vergangenen Jahren zu kämpfen hatte. Vor den Winterspielen in Pyeongchang im Februar etwa hatte sie eine Nervbündelentzündung im Rücken geplagt, die sich auf das rechte Bein auswirkte. In der Vorbereitung auf ihre letzte Weltcup-Saison brach sie sich bei einem Trainingssturz eine Rippe, zuletzt setzte sie eine Lebensmittelvergiftung außer Gefecht.