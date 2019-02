Wendl/Arlt gewinnen Gold bei Rodel-Heim-EM

Wendl/Arlt: "Sieg war eine Genugtuung"

Die Vierfach-Olympiasieger aus Bayern dominierten die Konkurrenz in beiden Läufen. Wend/Arlt waren jeweils am Start am schnellsten und brachten in beiden Durchgängen auch die Bestzeit ins Ziel. In 1:21,951 Minuten siegten sie schließlich mit einem komfortabelen Vorsprung von zwei Zehntelsekunden auf die deutschen Teamkollegen Eggert/Benecken.



Eggert scherzte nach einem starken ersten Lauf von Wendl/Arlt bereits: dem ersten Lauf bereits: "Wenn die Tobis nicht umfallen, ist da nichts mehr zu machen." Und so kam es auch, die Bayern aus der "Trainingsgruppe Sonnenschein" ließen sich den Sieg nicht nehmen. Dennoch war Wendl nach den Läufen selbstkritisch: "Das waren zwei nicht ganz perfekte Läufe. Dennoch sind wir zufrieden" . Tobias Arlt sagte etwas euphorischer: "Die Bahn liegt uns. Die Bahnarbeiter machen einen Riesen-Job. Der Sieg war heute eine Genugtuung." Vor einer Woche beim Weltcup in Altenberg stürzten die beiden noch.

Eggert/Benecken: "Fehler gemacht"

Toni Eggert und Sascha Benecken liegen zwischenzeitlich holten Silber.

Bei Nebel und leichtem Schneefall vergaben die Thüringer Lokalmatadore Eggert/Benecken eine bessere Platzierung am Start. "Wir haben oben einen Fehler gemacht und viel Schwung verloren" , erklärte Eggert nach dem ersten Lauf.



Der dritte deutsche Schlitten mit Robin Geuke und David Gamm kam mit der Bahn nicht gut klar und kam nur auf Rang 13.

Männer starten 12.30 Uhr/15 Uhr

Am Samstag werden zudem noch die Medaillen bei den Männer vergeben. Hier stehen die beiden Läufe 12.30 Uhr und 15 Uhr an. Für Sonntag sind dann die Läufe der Frauen für 9 und 11.30 Uhr sowie die Teamstaffel für 12.30 Uhr geplant.

dh | Stand: 09.02.2019, 11:51