Wendl/Arlt führen bei Rodel-Heim-EM deutlich

Die deutschen Doppelsitzer-Schlitten haben bei der Rodel-Europameisterschaft in Oberhof Gold und Silber im Blick. Nach dem ersten Lauf liegen Tobias Wendl/Tobias Arlt auf Titelkurs, gefolgt von Toni Eggert/ Sascha Benecken.

"Wenn die Tobis nicht umfallen ..."

Toni Eggert und Sascha Benecken liegen zwischenzeitlich auf Rang zwei.

Im schwierig zu fahrenden Eiskanal bei der Heim-EM in Thüringen erwischten die Vierfach-Olympiasieger aus Bayern im ersten Lauf die beste Linie. In 40,963 Sekunden legten sie die Bestzeit hin und führen komfortabel mit fast zwei Zehntelsekunden auf die deutschen Teamkollegen Eggert/Benecken. Bei Nebel und leichtem Schneefall vergaben die Thüringer Lokalmatadore Eggert/Benecken eine bessere Platzierung am Start. "Wir haben oben einen Fehler gemacht und viel Schwung verloren" , erklärte Eggert und fügte lachend hinzu: "Wenn die Tobis nicht umfallen, ist da nichts mehr zu machen."

Letten auf drei und vier

Auf Rang drei und vier liegen lettische Schlitten. Das Duo Sics/Sics hat auf Rang drei liegend nur 5/100-Sekunden Rückstand auf Eggert/Benecken. Die viertplatzierten Putins/Marcinkevics liegen mit 45 Hundertstelsekunden Rückstand auf das Podest schon deutlicher zurück.

2. Lauf 11.30 Uhr - Frauen starten 12.30 Uhr/15 Uhr

Der zweite Lauf beginnt 11.30 Uhr. Am Samstag werden zudem noch die Medaillen bei den Frauen vergeben. Hier stehen die beiden Läufe 12.30 Uhr und 15 Uhr an.

dh | Stand: 09.02.2019, 10:31