Taubitz rast mit Rodel-Doppelsieg zur Weltcup-Führung

Rennrodlerin Julia Taubitz hat ihren ersten Doppelsieg in dieser Saison gefeiert. Einen Tag nach ihrem Erfolg im Einsitzer-Rennen war die Oberwiesenthalerin auch im Sprint am Sonntag (05.12.2021) nicht zu schlagen. Taubitz setzte sich mit einer Maximalgeschwindigkeit von 133,53 km/h in 31,743 Sekunden gegen die US-Amerikanerin Summer Britcher (+ 0,021 Sekunden) und Teamkollegin Dajana Eitberger (+ 0,032 Sekunden) durch.

Taubitz löst Berreiter ab

Taubitz übernahm durch ihren Doppelsieg auf der Olympiabahn auch die Führung m Gesamt-Weltcup. Die Weltmeisterin liegt mit 324 Punkten nun vor Teamkollegin Anna Berreiter aus Berchtesgaden, die im Sprint am Sonntag Fünfte wurde (+ 0,129 Sekunden) und damit knapp vor der sechstplatzierten Natalie Geisenberger (+ 0,155 Sekunden) lag.