Langenhan im Triumph selbstkritisch

"Wolfgang (Kindl, Anm. d. Red.) hätte die Goldmedaille verdient gehabt, ich habe ein paar Fehler mehr gemacht" , zeigte sich Langenhan trotz seines Triumphs kritisch. "Der zweite Lauf war am Start nicht so gut, am Ende bin ich aber überglücklich" , fügte er mit einem Lächeln hinzu.

Kindl führt nach erstem Lauf

Ludwig und Loch hatten sich vor dem zweiten Lauf zunächst eine hervorragende Ausgangsposition verschafft. Ludwig blieb auf dem anspruchsvollen Eiskanal im Erzgebirge fünf Hundertstel hinter dem führenden Kindl (53,90), Loch reihte sich auf dem dritten Platz ein (+0,058).

Langenhan musste sich mit 0,134 Sekunden Rückstand als Sechster dagegen schon strecken, um die Podestplätze noch ins Visier zu nehmen. Auch der zweifache Gesamt-Weltcup-Sieger Roman Repilov (Russland) hatte mit Platz acht und einer Hypothek von über zwei Sekunden deutlich Luft nach oben.

Eissler: "Der zweite Lauf war ziemlich schön"

Im zweiten Lauf setzte zunächst der Italiener Leon Felderer mit 54,391 Sekunden die erste Referenzzeit. Eissler machte es kurz darauf noch besser und schwang sich mit einem knappen Vorsprung von 14 Hundertstel zwischenzeitlich sogar an die Spitze. "Der zweite Lauf war ziemlich schön. Mit dem Ergebnis in ich recht zufrieden" , sagte der Zwickauer im Anschluss.

Packendes Finish

Als zweiter Athlet schaffe es Langenhan an diesem Tag unter 54 Sekunden (53,963) zu bleiben. Ludwig (+0,033) und Loch (+0,086) bissen sich an dieser Zeit die Zähne aus und reihten sich als Zweiter und Dritter dahinter ein. " Ich habe die ganze Woche schon mit der Kurvenpassage gehadert. Platz drei ist gut, keine Frage. Aber ich habe den einen Fehler zu viel gemacht ", erklärte Ludwig nach dem Rennen.

Loch: "Jetzt messen wir schon auf Tausendstel"

Das letzte Wort gehörte schließlich Kindl, der dieses Mal zwar nicht die Zeit von Langenhan knacken konnte (54,097), dank seines guten ersten Laufs am Ende aber ebenfalls ganz oben auf dem Treppchen stand. " Jetzt messen wir schon auf Tausendstel, was für ein spannendes Rennen ", freute sich Loch mit seinem deutschen Teamkollegen: "Es sind immer noch kleine Fehler, die sich in meine Läufe einschleichen. Die grobe Form passt aber."

Jonas Schlott | Stand: 12.12.2021, 12:10