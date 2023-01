Rennrodeln in Sigulda Doppelsitzer Wendl/Arlt wieder ganz oben Stand: 14.01.2023 11:16 Uhr

Tobias Wendl und Tobias Arlt holen sich in Sigulda den nächsten Weltcup-Sieg und feiern gleichzeitig den Europameistertitel.

Die Olympiasieger stehen wieder ganz oben: Tobias Wendl (Berchtesgaden) und Tobias Arlt (Königssee) gewinnen den Weltcup in Sigulda. Damit sichert sich das Duo auch den Europameistertitel.

Nach dem ersten Durchgang waren Wendl/Arlt noch auf Platz drei - hinter den Letten Martins Bots/Robert Plume und Eduard Sevics-Mikelsevics/Lukass Krasts. Im zweiten Durchgang lief dann alles zusammen für die Oberbayern. In 1:24.022 holten sie sich den Sieg und verdrängten die Letten Bots/Blume (+0.062) und Sevics-Mikelsevics/Krasts (+0.089) auf die Ränge zwei und drei.

video Rennrodeln Weltcup der Männer in Sigulda - der erste Lauf Der erste Lauf der Männer beim Weltcup in Sigulda (Lettland) im Video.

Eggert und Benecken auf Platz fünf

Toni Eggert (Ilsenburg) und Sascha Benecken (Suhl), die vergangenes Wochenende mit Platz vier noch knapp das Podest verpassten, blieben im ersten Durchgang klar hinter den Erwartungen. Als Achte gingen sie in den zweiten Durchgang. Dort lief

deutlich mehr zusammen: Am Ende erreichten sie Platz fünf (+0.269).

Wenig Glück hatten Hannes Orlamünde und Paul Gubitz (beide Zella-Mehlis). Die Deutschen gerieten im ersten Durchgang in Schieflage, konnten sich aber wieder auf den Schlitten retten. Auch im zweiten Lauf machten sie zu viele Fehler. So blieb am Ende nur Rang 16.