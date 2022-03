Rennrodlerin Dajana Eitberger leidet auch noch Monate nach ihrer Corona-Infektion unter den Spätfolgen. In der "Süddeutschen Zeitung" berichtete die 31-Jährige von körperlicher Schwäche, Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und Gedächtnislücken. Eitberger war im Dezember positiv auf das Virus getestet worden.

An schlechten Tagen reiche die Kraft gerade für die nachmittägliche Buggy-Runde mit dem zwei Jahre alten Sohn. An guten Tagen schaffe sie inzwischen wieder das Training auf der Eisbahn, "ohne dass ich mich eine Woche lang davon erholen muss" , sagte Eitberger.

Eitberger: "Viel zu früh nach der Corona-Infektion wieder trainiert"