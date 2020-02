Paukenschlag in der Eisrinne - Deutsche Doppelsitzer boykottieren Winterberg

Die deutschen Rennrodel-Doppelsitzer gehen beim Weltcup an diesem Wochenende in Winterberg nicht an den Start. Das gaben sowohl die siebenfachen Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken als auch die Vierfach-Olympiasieger sowie Robin Geueke und David Gamm auf Instagram bekannt.

Die Instagram-Posts der deutschen Doppelsitzer

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Mehr Informationen in Kürze

mkö | Stand: 21.02.2020, 10:55