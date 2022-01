Loch: Vergabe nach Peking Fehler

Er sei dagegen, "uns Athleten den Schwarzen Peter zuzuschieben und zu sagen, ihr müsst einen Boykott machen, damit sich dort was ändert ", sagte Loch. Viele Athleten hätten "nur einmal die Chance, zu Olympia zu fahren" , diese Chance dürfe man ihnen nicht nehmen.

Die Vergabe der Spiele nach Peking sei schon vor Jahren ein Fehler gewesen. Schon zuvor habe man gesehen, "dass sich nichts verändert beim Thema Menschenrechte" und auch beim Thema Medienfreiheit. Deswegen sei es von vornherein klar gewesen, "dass das ein bisschen schwierig " werde. "Und was wir jetzt mit Corona noch erleben, macht die ganze Sache nicht einfacher" , fügte er hinzu.

Hackl: Verbockt hat es das IOC

Schon zuvor hatte es Rodel-Idol Hackl als beschämend bezeichnet, dass "man sagt, die Sportler sollen Olympia boykottieren. Die Sportler wollen Sport machen, und die wollen an Olympia teilnehmen. Wenn es heißt, man sollte es boykottieren, dann wird den Sportlern der Schwarze Peter zugeschoben. Und verbockt hat es vorher das IOC, weil es einfach die Augen vorher nicht aufgemacht hat. Sie haben die Augen bewusst verschlossen und an ein Land Olympische Spiele vergeben, wo sie einfach nicht hingehören."

Hackl spricht von "chinesischem Gefängnis"

Dabei meint er auch den menschlichen Aspekt. Die Erfahrungen bei den Rodlern am National Sliding Center in Yanqing setzten sich im Kopf fest.