"Kein Maulkorb" für Geisenberger nach Quarantäne-Kritik

Mit einem öffentlichen Hilferuf hatte sich Natalie Geisenberger am Donnerstag (11.11.2021) an den Internationalen Rennrodel-Verband (FIL) gewandt. Die Rennrodlerinnen befinden sich derzeit mit der Nationalmannschaft in China, wo auf der Olympia-Bahn in Peking am 20. und 21. November der Weltcup-Auftakt stattfindet.

Doch trainieren kann Geisenberger derzeit nicht wirklich. Sie befindet sich seit einer Woche in Quarantäne – zu Unrecht, laut der Rennrodlerin.

Trainingszeiten "wild durcheinander gewürfelt"

" Wir haben gerade erfahren, dass wir auch morgen noch eingesperrt werden. Das heißt: Nicht raus aus dem Zimmer, keine Möglichkeit, mal was Vernünftiges zu essen, wieder erst spät abends Training, ohne Bahnwartung! ", schrieb die 33-Jährige am Donnerstag auf Instagram und wandte sich in ihrer Story an den FIL : " Liebe @FIL_Luge, könnt ihr uns bitte die konkreten Gründe nennen. "