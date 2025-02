Rodel-Weltcup Degenhardt und Rosenthal gelingt WM-Revanche Stand: 15.02.2025 11:54 Uhr

Bei der WM in Kanada wollte es nicht klappen, dafür nun aber auf der Olympiabahn von 2018. Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal haben am Samstag (15.02.2025) ihren nächsten Sieg geholt. Dabei schlugen sie die Weltmeisterinnen. Die deutschen Männer verpassten dagegen den nächsten Erfolg knapp. Ein österreichisches Duo war minimal schneller.

Bei den Weltmeisterschaften vor einer Woche mussten sich Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal noch knapp hinter den Österreicherinnen Selina Egle und Lara Kipp einreihen, nun hat sich das Blatt gewendet. In Pyeongchang waren die Weltmeisterinnen von 2022 und 2023 wieder schneller und holten so ihren 13. Weltcupsieg.

Zugleich durchbrachen sie den sieben Rennen andauernden Erfolgslauf von Egle/Kipp, die sich seit langem mal wieder mit Rang zwei begnügen mussten (+0,023 Sekunden). Dritte wurden Dajana Eitberger und Magdalene Matschina, die aber schon fast vier Zehntelsekunden zurücklagen.

Mit Bahnrekord schoben sich Degenhardt/Rosenthal noch an den zur Halbzeit führenden Österreicherinnen vorbei auf den ersten Platz und durften dies mit traditionellen koreanischen Umhängen bei der Siegerehrung feiern. Insgesamt waren in Südkorea nur neun Frauendoppel am Start.

Eggert/Müller in Südkorea knapp geschlagen

Bei den Männern verpasste das Duo Toni Eggert und Florian Müller um die Winzigkeit von 0,002 Sekunden seinem zweiten gemeinsamen Weltcup-Sieg. Nach der Führung zur Halbzeit wurden sie noch von Thomas Steu und Wolfgang Kindl aus Österreich abgefangen. Rang drei sicherten sich Tobias Wendl/Tobias Arlt (+0,102 Sekunden). Die Weltmeister Hannes Orlamünder und Paul Gubitz landeten auf dem vierten Rang (+0,342 sek.).

Zur Halbzeit hatten die deutschen Schlitten drei der ersten vier Plätze belegt. Ganz vorne lagen Eggert/Müller, knapp eine Zehntelsekunde dahinter folgten der Bayern-Express Wendl/Arlt, die 2018 auf der Bahn in Südkorea zwei ihrer insgesamt sechs olympischen Goldmedaillen gewinnen konnten. Rang vier hatten die amtierenden Weltmeister Orlamünder/Gubitz inne (+0,119 sek.). Dazwischen lagen noch die Letten Martins Bots/Roberts Plume.

Steu/Kindl schieben sich vorbei

Orlamünder/Gubitz erwischten aber keinen guten zweiten Lauf und fielen nach einem Fahrfehler hinter die Österreicher Steu/Kindl, die einen Traumlauf erwischten, zurück. Im Kampf um das Podium stürzten Bots/Plume vor Kurve 14, konnte sich zwar wieder aufrichten, verloren aber eine Menge Zeit. Auch Wendl/Arlt konnte die Zeit von Steu/Kindl nicht angreifen und mussten sich dahinter einreihen. Als letzte standen schließlich Eggert/Müller am Start, die ebenfalls nicht sauber runterkamen und so sich so knapp hinter den Siegern einreihen mussten.